Shia LaBeouf à nouveau arrêté pour trouble à l'ordre public

Photo de Shia LaBeouf prise par le bureau du Shérif de Chatham, en Géorgie. L'acteur a été arrêté pour trouble à l'ordre public le 8 juillet 2017. — AP/SIPA

L’enfant terrible du cinéma aurait, une nouvelle fois, un peu trop forcé sur la bouteille. L’acteur Shia LaBeouf a été arrêté tôt samedi matin dans l’Etat américain de Géorgie après avoir eu « un comportement agressif » envers un policier et s’être comporté de « manière erratique », a indiqué la police.

Selon le département de la police de Savannah-Chatham, l’acteur américain de 31 ans a été interpellé après avoir demandé une cigarette à un passant et un policier. « Quand Shia LaBeouf n’a pas obtenu la cigarette demandée, il s’est emporté et a commencé à devenir vulgaire et à tenir un langage inapproprié devant la femme et l’enfant présents », a indiqué la police dans un communiqué.

Lorsque le policier lui a demandé de quitter les lieux, Shia LaBeouf a refusé et est devenu agressif, poursuit le communiqué. Le policier a alors décidé de procéder à son arrestation, mais l’acteur s’est enfui à l’intérieur d’un hôtel où il a finalement été arrêté. Il est poursuivi pour refus d’obtempérer, trouble à l’ordre public et ivresse sur la voie publique.

La star, connue pour ses rôles dans la franchise Transformers, l’est tout autant pour ses nombreuses arrestations pour trouble à l’ordre public. Shia LaBeouf avait ainsi été arrêté en janvier, suspecté d’avoir molesté un homme dans un musée du cinéma de New York où il avait installé un projet artistique anti-Trump baptisé « Il ne nous divisera pas » et où le public était invité à exprimer son refus du nouveau président américain.

En juin 2014 il avait également fait l’objet d’une arrestation pour avoir semé le désordre dans un théâtre de Broadway.