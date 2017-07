Lindsay Lohan défend Donald Trump

Lindsay Lohan aimerait qu’on arrête de s’acharner contre Donald Trump. La comédienne, qui n’avait pas fait parler d’elle depuis longtemps, a décidé de sortir de l’ombre pour défendre l’une des personnalités les plus décriées du moment : Donald Trump.

THIS IS our president. Stop #bullying him & start trusting him. Thank you personally for supporting #THEUSA