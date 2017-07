François Hollande et Julie Gayet présents au mariage de Mazarine Pingeot

François Hollande et Julie Gayet (montage) — SIPA

François Hollande et Julie Gayet ont assisté au mariage de Mazarine Pingeot samedi 1er juillet. La fille de François Mitterrand a épousé Didier Le Bret lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 11e arrondissement de Paris, selon des informations de Closer et de L’Express. Sur un cliché posté sur Instagram, où posent François Hollande et Mazarine Pingeot, on peut deviner Julie Gayet en arrière-plan, la compagne de l’ancien président, en arrière-plan.

Hollande pas à l’aise avec les sorties en couple

François Hollande n’est pas à l’aise avec les sorties officielles en couple. Un proche de l’ancien chef de l’Etat confiait à VSD au mois de juin : « Dans les dîners où est présente sa dulcinée, le président est sur ses gardes. Dès que Julie Gayet aborde un sujet politique, Hollande plaisante et, d’une phrase, évacue le sujet. »

Mazarine Pingeot s’est séparée en 2014 de Mohamed Ulad-Mohand, le père de ses trois enfants. Elle a officialisé sa relation avec Didier Le Bret, coor­di­na­teur national du renseignement à l’Élysée pendant le quinquennat de François Hollande, il y a trois ans.