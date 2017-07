VIDEO. Bill Cosby sera de nouveau jugé en novembre

L'acteur Bill Cosby lors d'une levée de fonds à Washington pour les personnes atteintes de leucémie — WENN

Bill Cosby va être à nouveau jugé le 6 novembre prochain dans le comté de Montgomery en Pennsylvanie, sur ordre du juge Steven O’Neill, comme le rapporte le site de CNN.

Bill Cosby's retrial is set to begin November 6, judge rules, after the last case ended in a mistrial https://t.co/mcgUZrcSjw pic.twitter.com/yAj6WSrnqE — CNN (@CNN) July 6, 2017

Le comédien de 79 ans a fait l’objet d’un procès en juin dernier. Trois charges pèsent toujours contre lui. Il est accusé d’avoir drogué, agressé et violé Andrea Constand, après avoir invité la jeune femme à son domicile de Philadelphie en janvier 2004.

Andrea Constand walks to the courtroom during Bill Cosby's sexual assault trial in Norristown, Pa., June 6, 2017. Photo @apmrourke pic.twitter.com/2xfJ00hZWU — AP Images (@AP_Images) June 6, 2017

Le procès reposait en majorité sur le témoignage d’Andrea Constand, qui à l’époque était directrice des opérations de basket-ball féminin à l’université de Temple. Elle a déclaré à la barre que Bill Cosby, qui a gardé une grande influence sur l’université dont il est un ancien élève, s’était positionné comme un mentor pour gagner sa confiance et pouvoir ensuite profiter d’elle. Andrea Constand a déclaré que Bill Cosby l’a droguée, ce qui lui a fait perdre ses facultés, avant de lui faire subir des attouchements.

To my supporters and fans in Norristown, Thank you. pic.twitter.com/qgAUlM9k8r — Bill Cosby (@BillCosby) June 17, 2017

I appreciate the fans and supporters outside of the Montgomery County Courthouse wearing #WeLoveBillCosby shirts. Thank you pic.twitter.com/EB54tWct4n — Bill Cosby (@BillCosby) June 16, 2017

Le jury dans l’impasse

Bill Cosby, quant à lui, n’a pas témoigné lors du procès. Ses avocats ont remis en question la crédibilité du témoignage d’Andrea Constand, en pointant du doigt les incohérences sur des détails comme les dates, notamment. En revanche ils n’ont pas nié qu’un rapport sexuel a bien eu lieu entre leur client et Andrea Constand, seulement ils assurent que celui-ci était consenti.

Two jurors in Bill Cosby's assault trial offered differing accounts of their deadlocked deliberations https://t.co/A6sk0rmnZM pic.twitter.com/woxe76KVHO — CNN (@CNN) June 22, 2017

En ce qui concerne le verdict, les jurés qui restent très divisés sur l’affaire, se sont dits « face à une impasse ». Un juré a même avoué au site CNN que ce nouveau procès prévu au mois de novembre prochain était une « perte d’argent » car il n’y aurait « aucune nouvelle preuve » à présenter.

>> A lire aussi : VIDEO. Etats-Unis: Bill Cosby ne fera pas sa tournée de conférences controversée