Le fils de Tori Spelling est une «vieille âme»... Rihanna en couple depuis des mois...

Tori Spelling a construit une nursery vintage pour son bébé — To/Variety/Shutterstock/SIPA

Vendredi 7 juillet

La dispute entre Rob Kardashian et Blac Chyna n’en finit pas

Et le feuilleton continue… Ces derniers temps, Rob Kardashian et son ex Blac Chyna tirent à vue. Alors que la diva a envoyé au frère de Kim K une vidéo d’elle au lit avec un autre homme, celui-ci a répondu en postant des photos d’elle nue sur Instagram et en déclarant qu’elle n’en voulait qu’à son argent. Blac Chyna, qui envisage de porter plainte, a répondu jeudi et ça fait mal. En plus d’un snap dans lequel elle accuse Rob de l’avoir battue, elle a publié une photo sur le compte Instagram de son nouveau mec, on la voit encore une fois au lit, nue, en train de se fendre la poire avec le petit nouveau. La fille de Rob et Chyna va grandir dans un environnement très sain.

Rihanna en couple depuis plusieurs mois

L’art du secret. Alors que la planète people est tombée des nues la semaine dernière en apprenant la relation de Rihanna avec un riche héritier saoudien Hassan Jameel, il apparaît que ces deux-là sont en couple depuis longtemps. Selon une source d’Us Weekly, le couple « se fréquenterait depuis plusieurs mois », sous le nez des paparazzis ! Rihanna aurait par ailleurs confié à ses proches que l’homme d’affaires était « le bon ».

Le fils de Tory Spelling est une « vieille âme »

La nursery de Benjamin Button. le dernier fils deTori Spelling et Dean McDermott, beau, a eu droit à une chambre pas comme les autres. L’actrice de 44 ans, interrogée par People, a ainsi confié que « même quand [elle] était enceinte de Beau, [elle] a senti qu’il était une vieille âme. Un petit homme très sage ». Elle a donc voulu pour lui une nursery chic et vintage, ambiance bureau de papi. La chambre est donc vert foncée, et ornée d’une vieille desserte, de livres que l’enfant ne voudra probablement pas lire avant ses 40 ans et de vieille commode Louis XVI. Bref, l’enfant est vieux avant d’avoir prononcé son premier mot.

Loana a perdu 30 kilos

30 kilos en moins et une confiance en elle retrouvée. Filiforme il y a 16 ans, la star de Loft Story avait pris un peu de poids ces dernières années. Après avoir subi une ablation des deux tiers de l’estomac il y a sept mois, elle confie cependant « revivre » dans les pages deGala. « J’ai perdu 30 kilos. Je suis contente… Et fière du chemin parcouru », déclare-t-elle avant d’ajouter, « l’opération n’est pas une partie de plaisir (…),même si ça s’arrêtait là, ça m’irait parce que j’ai l’impression de revivre ». On lui souhaite de retrouver la forme !