Nabilla vexée (ou amusée ou on sait pas trop) par la Une de «Charlie Hebdo»

Nabilla Benattia, en avril 2016. — Victor Point/20 Minutes

Pour la Une de la semaine, le journal satirique Charlie Hebdo a décidé de rendre hommage à Simone Veil d’une manière étonnante, mais drôle, en jouant la comparaison (toutes proportions gardées hein) avec Nabilla. On peut voir sur le dessin, signé Felix, deux adolescentes prenant Simone Veil, « une grande dame », en photo avec leur portable et lâchant un « C’était pas Nabilla non plus… ».

Ni une ni deux, Nabilla a partagé la couverture sur Twitter avec en commentaire : « C’est une blague la Une de Char­lie Hebdo ? » Plusieurs choix s’offrent alors pour vous pour traduire ce tweet : la star de téléréalité est vexée par la blague ironique de Charlie Hebdo. Ou alors elle n’a pas compris, voire ne sait pas qui est Simone Veil. C’est une possibilité. Ou bien encore elle fait mine de ne pas avoir compris, mais en fait si, et elle est maline, comme tend à le laisser entendre son hashtag « respect à cette grande dame ». Enfin, réponse D : Obi-Wan Kenobi, c’est juste un tweet de Nabilla.