VIDEO. La fille de JAY-Z et Beyoncé serait (un peu) jalouse des jumeaux

La famille de JAY-Z et de Beyoncé vient récemment de s’agrandir avec l’arrivée de jumeaux. Si cela est un grand changement pour les parents, c’est aussi un chamboulement pour leur aînée, Blue Ivy. La fillette aurait même un peu de mal à se faire à l’arrivée des nouveau-nés qui lui volent un peu la vedette.

« Elle était très excitée par l’idée des bébés avant qu’ils n’arrivent, mais maintenant qu’ils sont là, il y a un peu de jalousie. Ça a aussi été dur d’avoir sa maman à l’hôpital », assure une source du magazine Heat.

#beyonce #cartertwins #jayz #beyoncecarter #blueivy #sirandrumi A post shared by Sir & Rumi Carter (@sirandrumicartertwins) on Jul 5, 2017 at 1:16am PDT

Aux petits soins

Pendant que sa maman était en train de donner naissance à des jumeaux, Blue Ivy a toutefois été bien entourée. La fillette a été prise en charge par son papa et sa grand-mère, entre autres. « Jay a été super avec Blue et la mère de Bey était là aussi, pour la garder. Mais c’était toujours un peu dur pour Blue de comprendre pourquoi sa maman ne rentrait pas à la maison tous les soirs », précise l’informateur.

Blue Ivy a aussi pu compter sur le soutien de sa tante, Solange. Elle sait toujours comment redonner le sourire à la fillette. « Heureusement, Solange a été là pour aider aussi. Elle a toujours été super avec Blue. Ça a été un vrai roc pendant toute la grossesse. D’ailleurs elle était dans la salle de travail avec Bey, Jay et Tina », ajoute la source. Peu d’informations ont fuité concernant les jumeaux, et Beyoncé et JAY-Z n’ont eux-mêmes rien confirmé, mais d’après TMZ ils s’appelleraient Rumi et Sir.