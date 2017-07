Mais pourquoi le prince Charles et Camilla sont pris d'un fou rire au Canada?

Le prince Charles et sa femme Camilla en visite au Canada — 178/Papixs/SIPA

Le protocole royal, c’est bien. Un bon fou rire, c’est mieux. En visite officielle au Canada, le prince Charles et sa femme Camilla Parker Bowles sont passés par Nunavut, la région la plus à l’ouest du Canada et pays des Inuits. Dans la ville d’Iqaluit, le couple a assisté à un spectacle traditionnel, et il n’est pas resté insensible au chant de deux femmes Inuit. Un chant quelque peu particulier, plus proche du… halètement.

>> A lire aussi : Le photobomb du prince Charles fait le buzz

Assis l’un à côté de l’autre, Charles et Camilla n’ont pas pu longtemps retenir un rire de gêne mêlé d’incompréhension, surtout elle, cachée derrière ses lunettes de soleil. Le prince, lui, essayait de garder un sourire de circonstance, avec le petit grattage de nez qui trahit son agitation intérieure. Charles et Camilla, le couple fun de l’été ? Faut pas déconner non plus.