Alessandra Ambrosio à poil pour l’Independence Day… Kylie enlève son tatouage Tyga…

Alessandra Ambrosio se photographie nue pour la fête nationale des Etats-Unis — X17/SIPA

Mercredi 5 juillet

Kylie se débarrasse de son tatouage Tyga

Bye bye Tyga. Kylie Jenner a définitivement exclu le rappeur de sa vie. Aujourd’hui en couple avec le chanteur Travis Scott, la diva de 19 ans a fait modifier le tatouage « T » qu’elle avait fait dessiner sur sa cheville quelque mois avant sa séparation avec Tyga. Si l’on en croit une photo publiée par People, sa peau est désormais ornée des lettres « LA », habile modification du tatouage initial. Dommage que la cadette du clan Jenner-Kardashian n’ait pas remarqué que le nom Travis Scott commençait aussi par un T…

@finessinxmeesh_ 🙄🙄RT @people: Tyga Who? Kylie Jenner Unveils New Tattoo Replacing Lowercase ‘T’ with ‘LA’ https://t.co/dqKFlJgcGO — Mandi Figueroa (@Mandi_Elyse) July 5, 2017

Gigi Hadid explique sa perte de poids

Gigi Hadid est rentrée dans le moule, et c’est dommage. Le mannequin de 22 ans, qui il n’y a pas si longtemps revendiquait encore ses rondeurs et se vantait de ne pas être un mannequin « comme les autres », a bien changé. Accusée d’avoir perdu du poids au point de sembler anorexique, le top a pourtant donné une raison toute particulière à sa silhouette amincie. Atteinte de la maladie Hashimoto, qui attaque les glandes de la thyroïde, elle aurait ainsi perdu du poids sans le vouloir car « [son] métabolisme a été totalement chamboulé cette année, c’est assez difficile de contrôler son corps par moments ».

morning stretch 😆☕️ happy Tuesday @dailyfrontrow @mertalas @erinparsonsmakeup @brycescarlett A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Mar 28, 2017 at 6:47am PDT

Le fils de Carla Bruni-Sarkozy « se rêve communiste »

La politique c’est de famille. Interviewée par Paris Match, Carla Bruni-Sarkozy a révélé que son fils aîné, Aurélien, « avait des idées un peu tranchées ». « Il se rêve communiste et je trouve ça formidable », a déclaré la maman, optimiste. « S’il n’a pas ces idées-là à 16 ans, il les aura quand ? »

Alessandra Ambrosio à poil pour l’Independence Day

Et une paire de fesses pour l’Amérique, une ! La Fête de l’indépendance des Etats-Unis a été célébrée mardi, et les stars n’ont pas manqué de rendre hommage à leur pays. Mais parmi les célébrités, c’est définitivement Alessandra Ambrosio qui a fait la plus grande impression. Sur son compte Instagram, le mannequin brésilien a posté une photo d’elle vêtue simplement de cuissardes en cuir vernis noir, un drapeau des Etats-Unis à la main. Attention les yeux !