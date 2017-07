Le harceleur de Sandra Bullock libéré...Orlando Bloom entre père et fils...

Orlando Bloom a passé du temps avec son père et son fils — STRF/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Mardi 4 juillet

Kourtey Kardashian et Younes Bendjima à Saint Trop’

Un bon coup de pédale. Alors qu’on les croyait séparés depuis plus d’un mois,Kourtney Kardashian et l’ex boxeur français de 23 ans Younes Bendjima se sont retrouvés à Saint-Tropez. Aperçus ensemble sur le pont d’un yacht pendant le 70e Festival de Cannes en mai dernier, les deux tourtereaux n’avaient plus donné signe de vie commune au mois de juin. C’est heureusement chose faite depuis que les touristes de Saint-Tropez ont pu les voir profiter de l’eau salée en pédalant sur bateau équipé d’un toboggan.

Kourtney Kardashian de retour en France aujourd'hui dans le sud, avec son beau algérien Younes Bendjima 😍😍👍🏼 pic.twitter.com/Vn8qrnWYkz — 👑👑 (@reinshy) July 3, 2017

Orlando Bloom avec son père et son fils

La lignée Bloom est assurée. Récemment mis à contribution dans Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar, Orlando Bloom a pu s’échapper quelques instants pour profiter de son père, Colin, et de son fils de 6 ans, Flynn. Dans un post Instagram intitulé « Trois générations et Mighty juste ici » (nom du chien présent sur la photo), on les voit tous les trois souriants, manifestement heureux de se retrouver. On dirait que l’acteur a retrouvé un équilibre dans sa vie depuis la fin de sa liaison avec Katy Perry il y a 6 mois.

3 generations and a mighty right there🙏🏻🙌🏻👊🏻 A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on Jul 2, 2017 at 1:29am PDT

Les seins d’Emily Ratajkowski sont trop gros

Vous pensiez que la plastique d’Emily Ratajkowski faisait l'unanimité ? Eh bien détrompez-vous ! Interviewée par Harper’s Bazaar, la belle a révélé qu’elle avait parfois du mal à trouver des contrats à cause de… ses seins. Ces derniers sont en effet trop gros par rapport à la moyenne de mannequins. « C’est quelque chose de misogyne, qui fait que les gens ne veulent pas travailler avec moi parce que mes seins sont trop gros », dénonce le mannequin, « qu’y a-t-il de mal avec les seins ? C’est une belle preuve de féminité qui doit être célébrée. » Et toc.

Ciao A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jun 28, 2017 at 7:54am PDT

Le harceleur de Sandra Bullock libéré

Sandra Bullock va transformer sa maison en forteresse. Trois ans après l’intrusion en pleine nuit d’un fan obsédé et armé dans sa maison de Los Angeles, la star doit à nouveau craindre la venue de ce dangereux inconnu. Selon les informations de TMZ, l’admirateur intempestif a été autorisé à quitter l’asile psychiatrique ce week-end. L’avocate de Sandra Bullock a, pour sa part, obtenu une prolongation de l’interdiction de l’approcher. Espérons que cela dissuadera le fan intrusif.