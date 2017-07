VIDEO. Ed Sheeran quitte Twitter après avoir reçu des messages haineux

Le chanteur Ed Sheeran posant pour un selfie avec une fan à Glasgow (Ecosse) — WENN

Ed Sheeran ne se servira plus de Twitter. Le chanteur a laissé son compte actif, mais il ne lui servira qu’à diffuser ses posts Instagram et autres messages automatiques. La raison : il a reçu des messages haineux qui l’ont atteint. Pour son bien-être, Ed Sheeran a donc décidé de ne plus prendre part aux discussions, afin d’éviter que ce type de commentaire ne l’affecte. C’est ce qu’il a expliqué au quotidien britannique The Sun.

« J’ai complètement quitté Twitter, a-t-il expliqué. Je ne veux plus en entendre parler. » Selon Ed Sheeran le réseau social est pollué par des trolls. « J’étais dessus et il n’y avait que des personnes qui faisaient des commentaires méchants. Twitter est une plateforme faite pour ça », a-t-il renchéri, ajoutant : « Un commentaire peut ruiner toute une journée. » Ed Sheeran a beaucoup souffert des commentaires cruels qui le tourmentaient. « J’ai essayé de comprendre pourquoi les gens ne m’aimaient pas », a-t-il confié.

La goutte d’eau

Récemment Ed Sheeran a été la cible de virulentes critiques de la part de certains internautes à propos de sa prestation sur la scène du festival de Glastonbury. Le chanteur a notamment été accusé de ne pas avoir joué en live. Il avait dû répondre à ses détracteurs sur Twitter à ce sujet.

Closing the Pyramid stage tonight at Glastonbury, tune in on BBC from 21:30pm x A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jun 25, 2017 at 4:18am PDT

Quoi qu’il en soit, Ed Sheeran affirme ne pas avoir besoin d’appartenir à la Twittosphère. Le chanteur est heureux de pouvoir compter sur ses proches. « J’ai des personnes, comme mon père, avec qui avoir des conversations. Je n’ai pas besoin que qui que ce soit ne me qualifie de quoi que ce soit », a-t-il conclu.

