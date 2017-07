Beyoncé: Finies les rumeurs, on a les vrais prénoms de ses bébés!

ENFIN! Après quinze jours d’attente, on connaît enfin les – vrais - prénoms des jumeaux de Beyoncé et Jay-Z…

Les jumeaux de Beyoncé seraient en photothérapie — Mark J. Terrill/AP/SIPA

On les attendait depuis le 17 juin. On a d’abord cru que les jumeaux de Beyoncé et Jay-Z s’appelaient Shawn et Bea, mais c’était oublier que les stars n’auraient jamais donné des prénoms aussi communs à leur progéniture. Blue Ivy serait donc en réalité la grande sœur de Rumi et Sir Carter.

😁🇺🇸 A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 29, 2017 at 11:43pm PDT

C’est le site américain TMZ qui a affirmé connaître les prénoms grâce à des documents déposés par la société du couple en charge de leur image, le 26 juin. La société a déposé les noms Rumi Carter et Sir Carter, dans l’éventualité de fins commerciales comme la production de parfums, porte-clefs, sacs, etc. Plus tôt dans l’année, le couple en avait fait de même avec le prénom Blue Ivy.