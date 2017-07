VIDEO. Pharrell Williams ne change pas les couches

L'artiste Pharrell Williams et sa femme Helen Lasichanh à l'avant-première de Moi, Moche et Méchant 3 — WENN

Pharrell Williams a récemment eu des triplés avec sa femme Helen Lasichanh et en matière de répartition des tâches, c’est plutôt cette dernière qui fait tout. Invité sur le plateau de Today, le producteur et chanteur a révélé qu’il ne changeait pas vraiment les couches. « Non, a-t-il dit tout de suite quand on lui a demandé s’il s’en chargeait. Ma femme c’est une vraie SEAL Team 6 (une unité américaine de lutte contre le terrorisme et d’opérations spéciales). Il n’y a rien qu’elle ne peut pas faire. Elle a porté ces trois corps et elle ne les lâche jamais. Et nous avons aussi des gens merveilleux pour nous aider. »

Pharrell Williams a beau avoir une ligne de vêtement à son nom, là encore c’est sa femme qui s’occupe d’habiller les triplés âgés de cinq mois, dont on ne connaît ni le sexe, ni le prénom.

Multiplication par trois

Avoir des triplés à la maison a visiblement changé l’ambiance du foyer et Pharrell Williams a expliqué que tout était multiplié par trois, comme une « chaîne d’assemblage ». « J’ai une tribu. Ils pleurent en harmonie ‘’Waah, waaah, waaaah’’, tous en même temps. Quand l’un pleure, l’autre pleure et le dernier pleure. Ils ont faim, ils ont faim, ils ont faim. Quand quelqu’un dit ‘’félicitations’’, je dis ‘’merci, merci, merci’’, c’est un vrai truc chez nous », a-t-il raconté en expliquant que chacun commençait à développer sa propre personnalité.

Sunday best. #oscars #hiddenfigures 📸: @jr A post shared by Pharrell Williams (@pharrell) on Feb 26, 2017 at 4:37pm PST

Pharrell Williams a aussi confié que leur fils de 8 ans, Rocket Ayer, était un grand frère parfait.

