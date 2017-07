Rihanna, Kim Kardashian et Katy Perry figurent parmi les célébrités les plus influentes du Web

La chanteuse Katy Perry aux iHeartRadio Music Awards 2017 — WENN

La concurrence est parfois rude sur Internet et pourtant, cela n’a pas empêché Rihanna, Kim Kardashian, et Katy Perry d’être nommées parmi les célébrités les plus influentes sur la Toile par le Time.

Say cheese A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 23, 2017 at 11:22am PDT

Une consécration fortement méritée qui s’explique par un comportement toujours plus décalé et novateur au quotidien dans la course à l’originalité.

Des millions d’abonnés

Si Kim Kardashian semble émettre plus de réserves à exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux depuis son vol à main armée à Paris en octobre dernier, la star de télé-réalité reste l’une des personnalités les plus suivies d’Internet avec plus 100 millions d’abonnés sur Instagram.

✨bright eyed✨ costume by @jwujek & @zanabayne shoes by @katyperrycollections A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Jun 25, 2017 at 6:43am PDT

Néanmoins, Katy Perry peut à présent se targuer d’être devenue l’une des pionnières en ce qui concerne le partage de sa vie privée avec les fans. En effet, c’est à l’occasion de la promotion de son nouvel album Witness que la chanteuse a récemment accepté de diffuser 96 heures de son intimité sur YouTube. De la méditation à ses heures de sommeil, l’expérience de la chanteuse n’a pas manqué de faire parler d’elle. Par ailleurs, elle vient récemment de devenir la première personne à dépasser les 100 millions d’abonnés sur Twitter.

#SoSTONED @manoloblahnikhq Pictured above: "Bajan Princess" A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 21, 2017 at 7:01pm PDT

Enfin, Rihanna continue d’impressionner les fans du monde entier avec sa force, sa créativité et sa vitalité, envoyant valser les haters sans hésitation sur son compte Instagram. Entre la musique et la mode, la chanteuse a su se créer un véritable royaume.

Parmi les autres grandes personnalités d’Internet, on compte notamment Chance the Rapper, Donald Trump, ou encore J.K. Rowling.