Pour sa femme, Edouard Philippe fait une croix sur l'hôtel Matignon

Les luxueux appartements privés de l’hôtel de Matignon resteront vides tant qu’Edouard Phil­ippe sera Premier ministre. Le chef du gouvernement s’est en effet confié cette semaine à Paris Match sur ses premiers pas à Matignon.

« Elle a une vie profes­sion­nelle bien remplie »

Il en a profité pour expliquer que sa femme, Edith Chabre, ne souhaitait pas s’installer rue de Varennes : « Elle a une vie profes­sion­nelle bien remplie et n’en­tend pas en chan­ger. On a fait très tôt le choix de disso­cier nos acti­vi­tés. »

Direc­trice exécu­tive de l’école de droit de Sciences Po Paris et direc­trice admi­nis­tra­tive et du déve­lop­pe­ment de l’école Camondo (Arts déco­ra­tifs), Edith Chabre ne veut pas, à 47 ans, être étiquetée « femme du Premier ministre ».

Edouard Phil­ippe et son épouse ont donc de ne pas vivre dans les appartements de la République. Il arrive seulement au Prermier ministre d’y passer quelques nuits lorsqu’il finit trop tard.

« Un joyeux désordre » dans son bureau

Son épouse n’a jamais mis de côté sa carrière professionnelle. Lorsqu’Edouard Philippe était maire du Havre, elle avait déjà choisi de rester vivre dans la capitale.

Le Premier ministre s’est donc contenté d’installer son bureau à Matignon. Paris Match le décrit comme « un joyeux désordre » : « Sur son bureau, émergent ses objets fétiches : son sabre d’officier, une ancre marine, le gros galet sur lequel sa fille a peint une coccinelle. »

Mariés depuis quinze ans

Edouard Philippe et Edith Chabre sont mariés depuis quinze ans et ont trois enfants. « Pour (elle), je vais me baigner à Coutain­ville, dans la Manche. Je me plonge dans une eau à 16°C par amour », avait confié le chef du gouver­ne­ment à Gaël Tcha­ka­loff pour son livre Lapins et merveilles.