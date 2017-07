VIDEO. Britney Spears explique pourquoi elle a pété les plombs en 2007

La chanteuse Britney Spears aux Billboard Music Awards en 2016 — WENN

Britney Spears, on s’en souvient, avait passé quelques moments difficiles il y a une dizaine d’années. La célébrité pesait lourd sur les épaules de la jeune star, qui avait connu un succès fulgurant avec son tube interplanétaire Baby One More Time.

A l’occasion de son premier concert à Tel-Aviv, un événement tel qu’il a décalé les élections israéliennes, la chanteuse s’est entretenue avec le média Yediot Ahronot, et s’est livrée sur ces difficiles années. « Je crois que je me suis bien amusée lorsque j’étais jeune. J’étais une fille normale, un peu garçonne. Mais ma vingtaine a été affreuse. Ma trentaine est bien mieux, j’ai appris à mieux me connaître », a-t-elle déclaré.

>> A lire aussi : VIDEO. Britney Spears écrit une lettre d’amour aux LGBTQ

Le prix de la célébrité

En 2007, la chanteuse avait créé la surprise en se rasant totalement le crâne et en apparaissant souvent dans un état proche de l’hébétude. « Ces années ont été les plus dures pour moi. Je pense que les paparazzis se sont calmés lorsque j’ai arrêté de sortir de chez moi pendant deux ans ».

Tel Aviv here I come!! Can't wait to take the stage at Park Hayarkon on July 3rd! Hey @therealguypines, see you there!! pic.twitter.com/5eO9VuykTA — Britney Spears (@britneyspears) June 23, 2017

Une retraite qui avait fait du bien à Britney Spears, et lui avait permis de se ressourcer et de trouver une forme de paix intérieure. « Tous ceux qui débutent très jeune dans cette industrie doivent prendre en compte qu’il faut garder un certain équilibre pour arriver à avoir une vie personnelle normale. Ma vie était contrôlée par beaucoup de gens et ça ne me laissait pas de place pour être moi-même », a-t-elle expliqué.