«4:44»: Jay-Z s'excuse d'avoir trompé Beyoncé dans une chanson

La chanson a tout l’air d’un aveu. Jay-Z vient de sortir son nouvel album, 4 :44, ce vendredi, sur Tidal. Et la chanson éponyme a particulièrement retenu l’attention de certains internautes, laissant entendre des confessions à peine dissimulées du chanteur. En 2014, des rumeurs d’adultère avait secoué le couple Jay-Z - Beyoncé. Queen B avait accusé son mari dans Resentment, une chanson sur l’infidélité qui évoquait une femme « cinglée » qui « ne lui arrive même pas à la cheville. » Le rappeur n’avait pas réagi jusqu’ici.

Cette fois, il semble confirmer les bruits. « Et si mes enfants le savaient, je ne sais même pas ce que je ferais. S’ils ne me regardaient plus de la même façon, je mourrais de honte. Tu as fait ça avec qui ? Pourquoi vouloir un ménage à trois quand tu as une âme sœur ? Tu risques tout ça pour Blue ? » Dans une autre chanson du même album, Family Feud, il implore : « Laisse-moi tranquille Becky. »

I thought Beyoncé was lying about Jay Z on cheating on Lemonade but he came out and said he did pic.twitter.com/B2tvSKn5xW