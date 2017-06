Charlize Theron a frappé Teri Hatcher... Mais qui est le nouveau copain de Rihanna?...

Charlize Theron a frappé Teri Hatcher lors d'une scène de combat en 1996 — WP#JRAK/WENN.COM/SIPA

Jeudi 29 juin

Charlize Theron a frappé Teri Hatcher

La carrière de Teri Hatcher a connu des moments difficiles. Amenée à partager l’affiche avec Charlize Theron pour Deux jours à Los Angeles en 1996, Susan de Desperate Housewives a reçu un formidable coup de poing de sa partenaire lors d’une scène de combat. « Je ne l’ai pas loupée » regrette ainsi Charlize Theron, interviewée par W Magazine, « Je pense qu’elle a été amochée ». La blonde était nerveuse, « c’était Teri Hatcher, une star et (…) j’étais cette amazone décolorée qui n’était personne (…) comme un animal sauvage », raconte-elle. Heureusement, Charlize Theron a payé des bières à Teri Hatcher pour se faire pardonner.

Kim K accusée de mettre son fils en danger

Le fils de Kim Kardashian serait-il en danger ? C’est en tout cas ce que prétendent de nombreux internautes qui ont commenté une photo du petit Saint sur Facebook. On y voit le garçonnet, assis dans son siège bébé en voiture. « Trop mignon » ont dit certains, mais d’autres dénoncent le fait que Kim K positionne son fils face à la route alors que la réglementation californienne veut que les enfants de moins de 2 ans soient placés dos à la route pour atténuer la violence d’un possible choc frontal. On ne l’y prendra plus !

La sœur de Beth Ditto absente à son mariage

Triste revirement. La chanteuse de Gossip, Beth Ditto, n’a pas eu le plaisir d’embrasser sa sœur lors de son mariage. Interrogée par Gala, la star a révélé que lors de ses noces avec Kristin Ogata en 2014, sa petite sœur Kenza n’était pas venue car « elle est tombée amoureuse d’un homme très croyant et a complètement changé d’attitude » à l’égard de son homosexualité. Pourtant, Beth Ditto et sa partenaire « ont toujours su qu'[elles étaient] amoureuses et qu'[elles] se marieraient un jour ». Dommage que sa petite sœur ait manqué l’aboutissement d’une belle histoire d’amour.

Le très riche nouveau copain de Riri

Mais qui est le nouveau boyfriend deRihanna ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres depuis que des photos de la chanteuse et d’un bel éphèbe brun ont fuité sur Internet. Selon TMZ, il s’agirait de l’homme d’affaires saoudien Hassan Jameel. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Rihanna sait placer son argent. Héritier de l’une des familles les plus riches du monde, le jeune homme est vice-président de l’entreprise familiale Abdul Latif Jameel.