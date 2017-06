VIDEO. Hugh Jackman va incarner le sénateur américain Gary Hart

Hugh Jackman lors d'un gala en mars 2017 — WENN

Hugh Jackman va se mettre dans la peau d’un politicien pour son prochain film. Dirigé par le réalisateur Jason Reitman, l’acteur célèbre pour avoir incarné Wolverine dans la saga X-Men, va se glisser dans la peau du sénateur américain Gary Hart, dans The Frontrunner. L’homme politique américain souhaitait représenter le parti démocrate à l’élection présidentielle de 1988, mais sa carrière a subitement pris fin après que sa relation extra-conjugale avec Donna Rice, une ancienne reine de beauté, a été révélée au grand public.

Matt Bai, Jay Carson et Jason Reitman ont écrit le scénario du film en se basant sur le livre de Matt Bai, All The Truth Is Out. Une œuvre qui relate l’ascension de Gary Hart et sa descente aux enfers. C’est finalement le gouverneur du Massachusetts, Michael Dakakis qui a été choisi pour mener les démocrates vers la Maison Blanche, mais ce dernier perdra l’élection face au républicain George H. W. Bush.

Un habitué des succès au box-office

En signant pour ce film qui semble posséder tous les attributs pour être nominé aux Oscars, Hugh Jackman n’a semble-t-il pas fini d’enchaîner les succès. Récemment c’est dans le blockbuster Logan que l’acteur australien s’illustrait. Le film a fait un carton au box-office mondial et a généré pas moins de 618 millions de dollars, selon le site Variety.

Avant de retrouver Hugh Jackman dans The Frontrunner, les admirateurs du comédien de 48 ans pourront le retrouver dans le biopic de P.T Barnum, The Greatest Showman dont la sortie est prévue pour le 28 janvier 2018 en France.