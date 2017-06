Brad Pitt en couple avec Sienna Miller oui ou non?

L'acteur Brad Pitt à Londres — WENN

N’en déplaise aux rumeurs, Brad Pitt n’a pas retrouvé l’amour. C’est ce qu'a confié une source proche de la star au magazine People. L’acteur américain n’entretiendrait pas de relation amoureuse, ni Elle MacPherson ni avec Sienna Miller.

Plusieurs rumeurs couraient sur l’ex d’Angelina Jolie. Malgré les informations selon lesquelles il aurait été vu avec l’ex top model de 53 ans séparé il y a peu de Jeffrey Soffer, la source dément : « Il ne la voit pas et n’était pas à Hollywood au moment de cette rencontre. »

Avec Sienna Miller à Glastonbury

Pareil pour Sienna Miller. Ils avaient été aperçus très proches en avril après la première de Lost City of Z, produit par Brad Pitt, mais il n’en est rien. « Ils faisaient partie d’un groupe et connaissent tous les deux Bradley Cooper. » Rien de plus. Qu’en est-il alors du festival de musique de Glastonbury, en Angleterre, où ils auraient été vus ensemble le week-end dernier ?

The Sun rapporte qu’ils ont été aperçus dans le coin VIP. « Brad et Sienna n’arrêtaient pas de se toucher, de se caresser dès qu’ils le pouvaient. Ils avaient l’air très intimes. » Ils ne se seraient pas quittés de la soirée et seraient repartis bras dans les bras. Le Daily Star Online enfonce le clou : Brad Pitt et Sienna Miller auraient même été vus en train de s’embrasser. S'il n’y a pas de photo à l’appui… on ne sait tout de même plus quoi penser.