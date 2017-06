Leslie Jones accuse le Ritz-Carlton de Los Angeles de racisme

L'actrice Leslie Jones aux BET Awards, le 25 juin 2017. — WENN

Leslie Jones était l’hôte de la grande cérémonie des BET Awards qui s’est tenue dimanche dernier au Microsoft Theater de Los Angeles.

Après avoir animé la soirée comme elle sait si bien le faire, l’actrice du Saturday Night Live s’est rendue à son hôtel, le Ritz-Carlton, qui se situait non loin du lieu de la cérémonie. Mais l’accueil qu’elle y a reçu s’est révélé pour le moins glacial.

En effet, Leslie Jones s’est exprimée sur Twitter en partageant un message dans lequel elle a tenu à témoigner sa joie quant à la cérémonie, mais notamment sa colère contre l’hôtel Ritz-Carlton de Los Angeles qu’elle a sans la moindre hésitation accusé de racisme à son égard.

Wow was such a great night at the BET awards. But then had THE WORST STAY @RitzCarlton DO NOT STAY THERE!! THEY DONT LIKE BLACK PEOPLE!! — Leslie Jones (@Lesdoggg) June 26, 2017

« Ouah, quelle super soirée aux BET awards. Mais j’ai ensuite eu le pire séjour au RitzCarlton. N’allez pas là-bas !! Ils n’aiment pas les noirs !! », a-t-elle partagé sur Twitter, lundi après-midi.

L’hôtel présente ses excuses

Leslie Jones a ensuite obtenu une réponse de la part de l’hôtel qui lui a présenté ses excuses tout en tentant de clarifier les choses. « Nous sommes désolés d’entendre cela. Nous nous efforçons de fournir un excellent service à tous nos clients. Merci de nous adresser un message & nous nous occuperons de cela immédiatement », peut-on lire sur Twitter.

@Lesdoggg We’re sorry to hear this. We pride ourselves on providing excellent service to all. Please DM us & we’ll look into this right away — The Ritz-Carlton (@RitzCarlton) June 26, 2017

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que Leslie Jones s’exprime sur Twitter pour protester contre un comportement raciste. Elle avait déjà dénoncé des commentaires racistes qui lui avaient été adressés sur la toile l’été dernier.