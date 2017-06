le prince Harry a voulu quitter la famille royale d'Angleterre

Le prince Harry — WENN

A l’occasion des 20 ans de la disparition de sa mère, Lady Diana, le prince Harry ne fuit plus les médias et accorde même des interviews. Il a ainsi confié à Newsweek comment les funérailles avaient été pour lui à l’époque un véritable traumatisme : « Ma mère venait juste de mourir et j’ai dû marcher un long moment derrière son cercueil, entouré par des milliers de gens qui me regardaient, pendant que des millions en faisaient de même à la télévision. Je ne crois pas qu’on devrait demander à un enfant de faire ça, quelles que soient les circonstances. »

>> A lire aussi : Le prince Harry a vécu les funérailles de sa mère, Lady Diana, comme un «traumatisme»

« J’ai décidé d’y rester et de m’y créer un rôle »

Dans ce même entretien, il explique même avoir voulu quitter la famille royale, tout simplement. Après ses années au sein de l’armée (« la meilleure échappatoire de ma vie, j’avais le sentiment de faire partie de quelque chose »), il a retrouvé la société civile, la fête, les soirées, le refus de grandir… « Il y a eu une période où j’ai voulu quitter la famille royale, confie-t-il à la journaliste Angela Levin, puis j’ai décidé d’y rester et de m’y créer un rôle. » Son engagement auprès des enfants malades, des blessés de guerre, etc.

« Nous ne voulons pas être des célébrités, précise le prince Harry. Nous voulons juste jouer un rôle utile. William et moi sommes ainsi très engagés dans les causes que nous soutenons, des causes choisies parce qu’elles rejoignent le chemin montré parnotre mère. »