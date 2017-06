VIDEO. Radiohead dédicace la réédition d'OK Computer à la compagne de Thom Yorke, décédée

La nouvelle édition du célèbre album OK Computer de Radiohead, rend hommage à Rachel Owen, l’ex compagne de Thom Yorke décédée en décembre 2016.

Le groupe, composé de Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood et Phil Selway, a fêté le 20ème anniversaire de l’opus en dévoilant une édition spéciale rebaptisée OKNOTOK. Cet album revisité est sorti vendredi 23 juin, date à laquelle Radiohead est monté sur scène lors du festival annuel de Glastonbury au Royaume-Uni.

Au dos de la pochette de l’album, on peut lire : « Cette réédition rend hommage à la mémoire du Dr Rachel Owen (1968-2016), décédée après une longue bataille contre le cancer. Nous espérons que tu te portes bien. Merci d’écouter. »

