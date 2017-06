Bill Cosby va donner des conférences sur les agressions sexuelles

L'ancien acteur, Bill Cosby, sur scène lors 2nd Annual CASA of Los Angeles Evening to Foster Dreams Gala, le 6 mai 2014. — WENN

Après avoir été mis en cause par un nombre incalculable de femmes pour de sordides affaires d’agression sexuelle et de viol, Bill Cosby, dont l’un des procès vient de se terminer par un jury bloqué (ce qui ne signifie pas un acquittement) compte faire une tournée américaine pour parler d’agressions sexuelles et comment éviter, non pas de les commettre, mais d’en être accusé...

DA Kevin Steele: "We will retry" Cosby case. "Our plan is to move this case forward as soon as possible." https://t.co/1TPdMqf2g2 pic.twitter.com/qXuiq3w4QE — ABC News (@ABC) June 17, 2017

Son représentant, Andrew Wyatt a déclaré au micro de Good Day Alabama : « C’est un problème qui peut arriver à n’importe quel jeune homme, surtout à de jeunes athlètes, et ils doivent savoir ce qui peut leur arriver quand ils sortent et font la fête, et qu’ils font des choses qu’ils ne devraient pas faire ». Il ajoute aussi que « c’est un problème qui touche aussi les hommes mariés ».

Protestations contre les conférences de Bill Cosby

Aux Etats-Unis, 54 % des athlètes étudiants ont admis avoir forcé au moins une fois un partenaire sexuel, selon une étude publiée en juin 2016.

horrific but not shocking https://t.co/PQJ3sousDy — Caroline Conrad (@CPConrad) June 3, 2016

Cette annonce a immédiatement causé moult protestations, et parmi les voix qui se sont élevées, on peut notamment écouter celle de l’association contre les violences sexuelles RAINN, qui a déclaré via un de ses porte-parole : « Il serait plus utile que monsieur Cosby explique aux jeunes comment ne pas commettre de violences sexuelles ». On ne peut qu’approuver.