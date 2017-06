Les prénoms des jumeaux de Beyoncé dévoilés

MATERNITE Queen B et Jay-Z ont eu un garçon et une fille...

La chanteuse Beyoncé à New York — WENN

Ca y est, on a le nom des jumeaux de Beyoncé ! Vous allez être déçus, ils sont plutôt classiques à côté des noms à coucher dehors auxquels nous ont habitué les stars hollywoodiennes. Selon mediatakeout, Queen B les a baptisés Shawn et Bea. « Ils ont eu une fille et un garçon, Shawn Junior, comme Jay-Z. La petite fille s’appelle Bea, en référence à sa mère. », confie la source proche du couple.

>> A lire aussi : Beyoncé a accouché! On ne sait rien mais on vous dit tout

Les jumeaux de la diva pop Beyoncé et du rappeur Jay Z sont nés dimanche dernier. « Ils sont là », avait tweeté Mathew Knowles, le père de la chanteuse, accompagnant son bref message de « #Beyonce #twins (jumeaux) #jayz et #happybirthday ».

Le 1er février, Beyoncé révélait sa grossesse sur Instagram avec une mise en scène « kitsch is the new chic », suivie de quelques photos, apparitions et « baby bumps » publics. Mais la star a passé le plus clair de ses neuf mois de grossesse loin des projecteurs, et même plongée dans le noir.