Le Prince Harry offre une bague à Meghan Markle

Seulement une semaine après lui avoir demandé si elle souhaitait épouser son petit ami, le prince Harry, Meghan Markle est apparue à l’aéroport d’Austin, où elle était en transit pour Toronto, portant au doigt une bague en diamant. Un bijou qui n’a pas manqué d’attiser les curiosités et de provoquer de vives spéculations. Selon certaines sources, le prince aurait acheté la bague à sa petite amie voilà six semaines, et elle ne quitte plus son pouce depuis.

L’actrice de Suits et le fils du prince Charles se fréquentent depuis maintenant un an, après s’être rencontrés via un des amis d’enfance du membre de la famille royale. La romance a été officialisée le 8 novembre 2016, après un long communiqué signé de la main du prince Harry et demandant aux médias de laisser sa dulcinée et sa famille en paix, un harcèlement « sexiste et raciste » selon lui. Il confiait aussi être inquiet de ne pas avoir pu la protéger.

Tout roule

Cependant, même si les médias ne relâchent pas vraiment la pression, la romance continue, et avec cette bague, beaucoup se demandent si le prince Harry et Meghan Markle ne vont pas bientôt porter une bague à l’annulaire, plutôt qu’au pouce.

C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

