C.B.

Quand Blake Lively prend des engagements, elle tient à être prise au sérieux ! Vendredi, à la soirée Variety’s Power of Women qui s’est déroulée à New York, la célèbre actrice de 29 ans s’en est prise fermement à un journaliste qui ne lui parlait pas de la raison principale pour laquelle elle était là : la lutte contre la pédopornographie.

Sur le tapis rouge, le journaliste a été interrogée par un journaliste sur la sublime tenue vert émeraude qu’elle portait. Jugeant que ce n’était ni le lieu ni le moment pour parler mode, Blake Lively a coupé net aux questions de son interlocuteur, légèrement énervée. Ce moment a été enregistré par la rédactrice en chef de USA Today, Maeve McDermott, pour notre plus grand plaisir.

Blake Lively popping off after someone asked her about fashion at #PowerOfWomen - "Are we really doing this? Would you ask a man that?" pic.twitter.com/iPftkPfoeF