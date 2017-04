People

Marie Lombard

Vendredi 21 avril

Kim Kardashian se prend pour la Vierge

Kim Kardashian prend la grosse tête (et ce n’est pas nouveau). La star, qui avait déjà fait baptiser sa fille North à Jérusalem, entend poursuivre ce chemin de croix. Elle a ainsi publié hier soir une nouvelle série de kimojis dont l’un la représente habillée comme la Vierge Marie et auréolée de la lumière divine. Cette image a été jugée par beaucoup comme « dégoûtante , irrespectueuse » et « honteuse ». Nul doute que l’ego surdimensionné de Kim saura dégonfler toutes ces accusations.

Céline Dion interpelle Adele

Céline Dion prend de l’assurance. Interrogée sur le plateau de l’émission anglaise Lorraine, la Québécoise a évoqué les collaborations artistiques lancées en vue de son prochain album, qui devrait sortir en fin d’année. « Sia m’a écrit trois chansons ! » a-t-elle ainsi confié avant d’interpeller directement la chanteuse Adele : « Adele. Salut, c’est moi. Je me demandais si tu voudrais bien chanter une chanson avec moi. Où tu veux. Quand tu veux. Je suis une grande fan. » Nul doute qu’Adele répondra positivement à cet appel.

Nicki Minaj a gardé les images du pont de Westminster

La reine de la provoc' a encore frappé. Alors que Nicki Minaj avait affirmé vouloir retirer de son clip No frauds les images tournées sur le pont de Westminster avant qu’un attentat s’y déroule le 22 mars dernier, il semble qu’elle ait changé d’avis. Dans la vidéo rendue publique hier par la chanteuse, apparaît en effet ledit monument sur lequel Nicki Minaj se trémousse en chantant des paroles pour le moins vulgaires. Ce décalage a choqué les fans qui pointent le non-respect de la mémoire des cinq personnes décédées lors de l’attentat revendiqué par l’organisation de l' Etat Islamique.

