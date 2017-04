People

Jessica Chastain œuvre au quotidien pour lutter contre la discrimination salariale entre hommes et femmes. L’actrice connaît sa valeur et elle refuse de jouer dans un film si on ne lui indique pas combien va être payé l’acteur qui va lui faire face.

« Avant d’accepter un film, je demande toujours l’égalité salariale. Je demande combien on m’offre par rapport au mec. (…) Par le passé, j’avais une terrible habitude lorsqu’on me proposait un film. (Les studios) ne voulaient pas négocier avec moi tant qu’ils n’avaient pas trouvé l’acteur masculin. Ils attendaient de voir combien il leur restait dans leur budget (après avoir négocié avec l’acteur) pour me faire une proposition chiffrée, et ce, même s’ils étaient venus me voir avant. J’ai arrêté de faire ça. Maintenant, si quelqu’un me veut dans son film, qu’il me fasse une offre, sinon, au revoir. Ma valeur n’a pas à être déterminée en fonction des restes », a-t-elle déclaré à Variety.

Elle a d’ailleurs mis en pratique ce concept récemment, lorsqu’un studio lui a proposé un rôle intéressant mais sans vouloir dévoiler le cachet de son collègue. « J’ai refusé (le rôle qu’on m’offrait) et ils ne sont pas revenus. Je me souviens m’être dit "J’ai peut-être fait une erreur". Mais en fait non, parce que tout le monde dans le métier a entendu parler de ce que j’ai fait. Du coup, ça crée une réputation : ne propose pas quelque chose à Jessica si elle n’est pas rétribuée de façon équitable, comme l’acteur masculin. Même si j’ai perdu ce film, j’ai placé une limite à ne pas dépasser », a-t-elle expliqué, sans pour autant révéler le titre du film en question.

Pas une question d’argent

Pour Jessica Chastain, ce n’est pas la somme du cachet proposé qui compte, mais bien que chacun, peu importe son sexe, soit payé de la même façon. « Je me fiche de combien je vais gagner ; je suis dans une industrie où notre travail est plus que largement compensé. En revanche, je ne veux pas être sur un tournage où je fais exactement le même travail que quelqu’un d’autre, mais qui serait payé cinq fois mon salaire », a-t-elle ajouté.

Elle conseille également aux autres actrices de faire entendre leurs voix pour que le système change et obtenir l’égalité salariale. « Je me souviens avoir vu Amy Pascal – c’était après le piratage des e-mails de Sony et elle donnait une conférence quelque part. Elle a dit que l’une des raisons pour lesquelles les femmes ne sont pas payées autant que les hommes, c’est parce qu’elles ne demandent pas plus ; les actrices doivent cesser d’être toujours reconnaissantes pour tout. Ça m’atteint tellement. Au départ, ça m’a vraiment saoulée (d’entendre ça). Et puis je me suis dit "Elle met le doigt sur quelque chose". Les femmes ont besoin de se faire entendre et de demander une compensation égale pour leur travail. »

