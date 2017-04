People

Les festivaliers de Coachella n’auront finalement pas la chance d’assister à un concert de PNL. Comme l’a annoncé le groupe via Facebook ce jeudi matin, les organisateurs du festival californien ont définitivement mis un terme aux espoirs du duo français.

« C’est pas ce qui nous arrêtera »

Il y a quelques mois, l’annonce avait fait sensation : PNL foulera la scène de Coachella. Mais le week-end dernier, c’est la douche froide. Ademo, l’un des membres du duo, se voit refuser son visa pour entrer sur le sol américain, « pour des raisons que vous imaginez », précise le duo (probablement un problème de casier judiciaire). Malgré cette mauvaise nouvelle, PNL garde espoir de pouvoir se produire quand même le week-end prochain. Un espoir définitivement enterré. « Nous avions pris la décision de jouer quoi qu’il arrive, N.O.S sur place et Ademo depuis la France retransmis en direct sur les écrans de la scène. Mais les organisateurs de ce festival en on décidé autrement », a révélé (fautes d’orthographe incluses), le groupe sur Facebook ce jeudi matin, sans toutefois dévoiler les raisons exactes.

Mais que les fans se rassurent, la nouvelle n’a pas anéanti le duo originaire des Tarterêts. « C’est pas ce qui nous arrêtera, au contraire cela nous donne encore plus d’ambition. On continue à charbonner pour nos fans et on remercie encore ceux qui se sont déplacés ! », ont-ils affirmé, ajoutant les hashtags #OnPrendraLeMondeChico, #ArreteNousSiTuPeux et #NotreMusiqueTraverseraLeurPutainDeFrontiere.

