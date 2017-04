People

PEOPLE Après l'acteur Dany Glover et le réalisateur Oliver Stone, la comédienne a elle aussi été conquise par le candidat de la France insoumise...

Pamela Anderson a été séduite par la «France insoumise» de Mélenchon - Tom Nicholson/Shutterst/SIPA

C.W.

Et maintenant… Pamela Anderson. L’actrice américaine a déclaré sur Twitter soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle française. La raison invoquée ? Le positionnement du politique envers Julian Assange.

« Mr Melenchon for President ! »

C’est notamment parce qu’elle est très proche du fondateur de WikiLeaks Julian Assange (et probablement en couple), que Pamela Anderson a décidé d’afficher son soutien à Jean-Luc Mélenchon. « Melenchon donnera la citoyenneté française et la légion d’honneur à Julian Assange et Edward Snowden s’il est élu », a écrit l’actrice sur Twitter.

Melenchon

Will give citizenship and Legion of Honor to Assange and Snowden if Elected. — Pamela Anderson (@pamfoundation) April 19, 2017

Surle site de sa fondation, l’actrice a publié un message intitulé « Assange, Mélenchon et les animaux » dans lequel elle loue les qualités de Jean-Luc Mélenchon et notamment ses engagements pour la cause animale, contre le réchauffement climatique et pour « la justice pour tous ». « Mr Melenchon for President ! S’il vous plaît », écrit-elle en conclusion de ce texte.

