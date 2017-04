People

PEOPLE Toute l’actu People est sur « 20 Minutes »…

Britney Spears aurait demandé son copain en mariage - Rich Fury/AP/SIPA

Marie Lombard

Jeudi 20 avril

Britney mariée cet été ?

Britney n’est plus un cœur à prendre. Selon le site Radar Online, la star de 35 ans a retrouvé l’amour avec son boyfriend Sam Ashghari et s’apprête à le concrétiser. De façon originale, c’est la chanteuse qui a demandé sa main au danseur. « Elle aime l’idée de l’avoir proposé » a ainsi confié un proche au magazine. La cérémonie, qui se déroulerait cet été, promet d’être fastueuse. Brit-Brit souhaiterait en effet réunir son équipe de Las Vegas, la famille et les amis. En couple depuis décembre 2016, Britney et Sam s’étaient rencontrés sur le tournage du clip Slumber party, dans lequel Sam Ashgari est danseur.

Britney Spears and Sam Asghari spent time in Malibu yesterday 😙 pic.twitter.com/XfCshv0FR1 — Fiebre Britney (@fiebrebritney_) April 16, 2017

Blac Chyna négocie son retour parmi les Kardashian

Ce n’est pas l’amour mais l’argent qui soude les membres du clan Kardashian. Alors que les audiences de Keeping up with the Kardashian sont en chute lire, la momager Kris Jenner a bien compris que leur seule chance de salut était la téléréalité de son fils Rob avec Blac Chyna, selon Radar Online. Sauf que voilà, cette dernière, fauchée, est partie en claquant la porte il y a quelques semaines. Les deux femmes seraient donc en négociation afin que Chyna retrouve sa place auprès de Rob, ceci dans le but de sortir leurs finances du rouge.

A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Apr 19, 2017 at 4:05pm PDT

Brad Pitt fait des rencontres

Amaigri oui, mais toujours charmeur. Après plusieurs mois de déprime, Brad Pitt est à nouveau prêt à fréquenter la gent féminine. « Il fait quelques rencontres… mais il n’y a rien de sérieux » a ainsi assuré l’un de ses proches au magazine américain People. Alors que les rumeurs le prétendent en couple avec Sandra Bullock ou encore Kate Hudson, ce dernier enchaînerait plutôt les flirts sans lendemain. « Il est plus dans un mode où il sort et se sociabilise » a ainsi témoigné la source de People. Femmes de LA, la balle est dans votre camp.

Céline Dion demande conseil a son défunt mari

La solitude lui pèse. Dans une interview donnée par Céline Dion au journal The Sun, la chanteuse avoue avoir demandé conseil à… un portrait de son défunt mari René Angélil. Alors qu’elle hésitait à accepter d’interpréter la chanson du film La Belle et la bête, la Québécoise a « trouvé l’une des peintures qu’un fan a faite de [son] mari et (…) lui a dit : est ce que je dois le faire ? ». « Je ne veux pas que ça ait l’air mystique ou un truc dans le genre, mais émotion­nel­le­ment, ce qui est ressorti de ça c’est "Tu n’as rien à perdre". » a ensuite confié Céline Dion au Sun.

Mots-clés :