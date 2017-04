People

Quarante-neuf ans, et plus rayonnante que jamais. A 49 ans, l’actrice Julia Roberts vient d’être élue « femme la plus belle du monde » par le magazine américain People, elle succède ainsi à Jennifer Aniston en 2 016.

« Plus belle du monde » pour la 5e fois

Pour la 5e fois en 26 ans, Julia Roberts a été sacrée pour sa beauté. « Je suis très flattée », a confié la star au magazine People, ajoutant même être « au sommet ». La première fois qu’elle avait reçu ce titre de « plus belle femme du monde », l’actrice avait 26 ans et venait de crever l’écran un an auparavant dans Pretty Woman.

