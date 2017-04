People

PEOPLE La youtubeuse n’a pas apprécié une séquence où la chaîne la dévoile d’une manière peu flatteuse…

EnjoyPhoenix est fâchée contre M6 - KONRAD K./SIPA/SIPA

C.W.

EnjoyPhoenix se fâche. A la suite de la diffusion d’un reportage dans le cadre de l’émission 66 Minutes sur M6, la star des YouTubeuses beauté en France a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. Pour elle, la manière dont l'a montrée la chaîne est « dégueulasse ».

>> A lire aussi: EnjoyPhoenix s’excuse après avoir utilisé l'expression «Really Nigga»

« Je ne comprends pas vraiment là »

Dimanche, 66 Minutes sur M6 s’intéressait à Vidéo City, le « salon des YouTubeurs, le show des stars du net », qui a eu lieu début avril à Paris. Un événement auquel participait la star du Web EnjoyPhoenix, et sur laquelle la chaîne a focalisé son attention. Et le résultat ne donne pas un portrait très flatteur de la jeune femme, qui se dévoile alors « peu souriante, directive avec ses proches, distante et faisant le strict minimum », décrit le site TVMag. Un comportement dans lequel EnjoyPhoenix ne s’est pas reconnue, et qui l’a décidé à pousser un coup de gueule.

« C’est quoi ce reportage sur M6 qui sort tout de son contexte ? Je ne comprends pas vraiment là », a-t-elle écrit sur Twitter. « Les gens qui me connaissent et qui m’ont déjà rencontré le savent très bien… C’est vraiment dégueulasse… N’oubliez pas que je vous aime, c’est la seule chose que j’avais envie de partager avec vous ».

C'est quoi ce reportage sur M6 qui sort tout de son contexte ? Je comprends pas vraiment là ... — Marie ♡ (@enjoyphoenix) April 16, 2017

Les gens qui me connaissent et qui m'ont déjà rencontré le savent très bien ... c'est vraiment dégueulasse ... — Marie ♡ (@enjoyphoenix) April 16, 2017

N'oubliez pas que je vous aime, c'est la seule chose que j'avais envie de partager avec vous… https://t.co/Dsz5SQGDdq — Marie ♡ (@enjoyphoenix) April 16, 2017

N'oubliez pas que je vous aime, c'est la seule chose que j'avais envie de partager avec vous… https://t.co/Dsz5SQGDdq — Marie ♡ (@enjoyphoenix) April 16, 2017

Actuellement au festival Coachella en Californie, EnjoyPhoenix s’est notamment affichée au côté de la star de téléréalitéNabilla, qui l’a décrit quant à elle comme une personne « tellement mignonne » via un post Instagram. Si Nabilla le dit.

This girl is so cute @enjoyphoenix #coachella2017 #coachellafestival A post shared by Nabilla Benattia (@nabillanew) on Apr 16, 2017 at 9:13am PDT

Mots-clés :