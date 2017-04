People

Céline Dion sur la scène du «Today Show» au Rockefeller Plaza, à New York, le 22 juillet 2016. - Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

F.R.

Mardi 18 avril 2017

Un fan de Céline Dion fait son show

Céline Dion s’est presque fait voler la vedette par un fan. En concert au Caesars Palace de Las Vegas, la diva a été impressionnée par les vocalises d’un spectateur… qu’elle a fait monter sur scène.

L’admirateur, visiblement très à l’aise, en a profité pour prendre un selfie et, sans se démonter, s’est mis à entonner une chanson qu’il a écrite pour la star. Cette dernière, d’abord amusée par ce jeune homme qui a demandé au pianiste de lui donner une note, s’est dite « très émue » à la fin de sa prestation. Elle a remercié ce fan et lui a demandé une copie de la chanson… Avant de rejoindre sa place, l’afficionado de la Québécoise a eu droit à un dernier privilège : interpréter en duo avec son icône Because You Loved Me…

Yannick Noah grand-père pour la deuxième fois

Carnet rose. Ce week-end, Yelena, la fille de Yannick Noah a donné naissance à son premier enfant, un petite garçon. Sa sœur, Jenaye a partagé sur Instagram un cliché en direct de la maternité.

A beautiful thing happened yesterday 🌈 we had a baby!!🐣welcome little man 💕 #blessings #easterbaby A post shared by J E N A Y E N O A H (@justjenaye) on Apr 17, 2017 at 1:19am PDT

« Une chose magni­fique s'est produite hier [samedi]. On a eu un bébé ! Bien­ve­nue petit bonhomme #BébéDePâques», a-t-elle écrit en commentaire. Yannick Noah est donc grand-père pour la deuxième fois. En novembre, Joakim Noah et sa compagne ont accueilli un heureux événement, une petite fille.

Ben Affleck n'est plus vraiment célibataire

Alors qu'il a enfin commencé à travailler à son divorce, deux ans après sa rupture avec Jennifer Garner, l'acteur aurait à nouveau quelqu'un dans sa vie. Mais d'après la source citée par TMZ, ce ne serait pas une relation sérieuse, juste un epetite histoire pour l'aider à passer le cap. A 43 ans, Ben Affleck est plus occupé à gérer en bonne intelligence son divorce. Jennifer Garner et lui ont trois enfants et n'avaient pas signé de contrat de mariage.

