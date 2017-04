People

Jennifer Garner et Ben Affleck surpris par les paparazzis à Los Angeles en mars 2017. - Broadimage/Shutterstock/SIPA

Ils avaient annoncé leur séparation en 2015. En mars dernier, ils semblaient avoir renoncé à divorcer. Mais, selon TMZ, Jennifer Garner et Ben Affleck sont une nouvelle fois revenus sur leur décision. Le site people américain avance que les deux acteurs ont transmis les documents nécessaires pour officialiser leur divorce et précise que tout semble être en passe de se régler à l’amiable.

Pas d’avocat

Les deux stars vivent séparés depuis plus d’un an et demi. Elles n’ont fait appel à aucun avocat et se sont accordées sur une garde légale et physique conjointe de leurs enfants, Samuel, Seaphina Rose Elisabeth et Violet Ann, respectivement âgés de 5, 8 et 11 ans. TMZ précise que le divorce pourrait être prononcé d’ici à six mois.

