Vendredi 14 avril

Katy Perry tacle les stars non-engagées

On l’a compris, Katy Perry est politiquement engagée. Durant la campagne précédant les élections présidentielles, la chanteuse de 32 ans avant même accepté de donner sa voix lors de la convention démocrate. Interrogée par Vogue (US), elle est revenue sur cette période et en a profité pour tacler les stars qui ne se sont pas investies dans les campagnes. « Je ne pense pas que vous ayez besoin de le crier sur les toits, mais je pense vous devez défendre quelque chose », a-t-elle ainsi expliqué avant d’ajouter que quelqu’un qui ne défendait rien n’était là « que pour [ses] intérêts. Si vous avez une voix, vous avez la responsabilité de l’utiliser maintenant, plus que jamais » explique la star qui compte plus particulièrement sur les adolescentes qui selon elle « vont sauver le monde car ce groupe d’âge a une voix forte ».

Sienna Miller ignore les rumeurs sur elle et Brad Pitt

Muette comme une tombe. Alors que des rumeurs insistantes courent sur sa possible relation avec Brad Pitt, Sienna Miller reste discrète. Interrogée sur le sujet par Page Six durant la promotion du film The Lost City of Z dans lequel elle joue avec l’ex d’Angie, l’actrice a répondu qu’elle « ne vous [le paparazzi] ferais pas l’honneur de vous donner une réponse. C’était prévisible et idiot. » Le journaliste ainsi mouché a tout de même tenu à préciser que malgré la froideur de sa réponse, Sienna Miller l’avait donnée le sourire aux lèvres. Mais du coup on n’en sait pas plus.

Chrissy Teigen ne rentre pas dans sa robe

Pas la peine d’insister, ça ne rentrera pas. Si vous pensiez que les top models étaient libérées des tracas liés à la taille des vêtements détrompez -vous ! Cette semaine Chrissy Teigen a partagé sur Snapchat une vidéo d’elle en train d’essayer de remonter la fermeture éclair d’une robe moulante à grand renfort de cris et de soupirs. Seulement voilà, son imposante poitrine ne passait pas. Et à moins qu’elle ait effectué une réduction mammaire, il semblerait que Chrissy Teigen se soit promené nue ce jour-là.

