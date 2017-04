People

MUSIQUE Et aussi à tous les autres clients qu’il a volé…

Alanis Morissette vient de recevoir des excuses pas comme les autres. Jonathan Schwartz a été son manager pendant quelque temps et il l’a arnaquée. L’homme a détourné plusieurs millions des comptes de la chanteuse, ainsi qu’à d’autres de ses clients, et il a présenté ses plus plates excuses à toutes ses victimes.

Alanis Morissette’s former manager, Jonathan Schwartz, apologizes for stealing from clients https://t.co/HxEt53GqJA pic.twitter.com/U3V86bllPE — Globalnews.ca (@globalnews) April 11, 2017

Non seulement cela, mais il l’a fait de la façon la plus publique qui soit : dans une colonne publiée par le Hollywood Reporter.

« J’écris cette lettre ouverte pour vous, afin que vous appreniez de mes erreurs et ne vous trouviez jamais dans ma situation. Je suis un repris de justice qui a accepté l’entière responsabilité de ses actes et plaidé coupable des charges fédérales qui m’étaient reprochées pour avoir dérobé plus de 7 millions de dollars à mes clients et partenaires d’affaires sur une période de six ans, une somme sur laquelle je n’ai pas payé d’impôts », annonce-t-il d’emblé.

L’homme raconte ensuite son « addiction au jeu » qui l’a mené là où il est aujourd’hui : un condamné qui attend sa sentence. Celle-ci doit être prononcée le 3 mai.

Il évoque aussi « le stress pour satisfaire les demandes de ses clients et la compétition constante avec les autres entreprises de gestion de patrimoine », et avoue s’être « tourné vers la drogue pour gérer le stress ».

La spirale

Il explique qu’il a commencé par « emprunter » de petites sommes aux clients, avec l’espoir de les rembourser rapidement » s’il gagnait un pari. « Comme je perdais, je continuais de voler », détaille-t-il. Il annonce également qu’il est « sobre depuis 336 jours » et remercie ses proches pour l’avoir aidé à s’en sortir.

Enfin, il présente ses excuses. « J’ai blessé tous les gens auxquels je tenais, ma famille, mes clients, mes partenaires d’affaires, mes employés, mes pairs et mes amis. J’avais la responsabilité fiduciaire de servir mes clients, et j’ai violé cette confiance. J’ai laissé tout le monde tomber et pour cela, je vais passer le reste de ma vie à demander pardon et présenter mes excuses auprès de tous ceux que j’ai blessés », ajoute-t-il.

Au total, Jonathan Schwartz aurait détourné 4,7 millions de dollars en quatre ans des comptes d’Alanis Morissette, qui l’a poursuivie en justice. La chanteuse, comme le précisait dans un précédent article le Hollywood Reporter, réclame 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Ces excuses publiques n’ont cependant pas le moins du monde impressionné ni attendri Alanis Morissette. « Ça me ferait flipper de croire un seul mot qui sort de la bouche de Jonathan Schwartz », a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

