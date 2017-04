People

Marie Lombard

Mercredi 12 avril

Des photos de Myle Cyrus nues fuitent sur Internet

Myley Cyrus devient une énième victime des hackers. La chanteuse, habituée des apparitions sulfureuses, a été visée par des pirates qui ont dévoilé contre son gré des photos d’elle nue ou topless. Selon le site Gossip Cop, les clichés auraient été volés lors du piratage de son ordinateur par un virus. On ignore encore si Miley Cyrus, à l’instar d ’Emma Watson, compte porter plainte.

Blac Chyna cherche à récupérer Tyga

Blac Chyna serait-elle aussi machiavélique que le dit la presse people ? Si l’on en croit une source du Radar online, oui. Depuis que son ex Tyga a rompu avec Kylie Jenner il y a quelques jours, la star chercherait ainsi à le récupérer en utilisant leur fils, King Cairo, comme intermédiaire. Le but de la manœuvre étant de se venger de la famille Kardashian, qui l’a toujours rejetée, et de Kylie Jenner. Selon la source, Blac Chyna « a déjà éloigné Tyga de Kylie Jenner à plusieurs reprises », il ne lui reste plus qu’à « laisser opérer la magie sur lui ». Il faut bien que quelqu’un tienne le rôle du méchant…

Lily-Rose Depp explique sa passion pour le maquillage

On le sait, les enfants de stars ont la cote. Mais entre les Paris Jackson, Lourdes Leon et autres Brooklyn Beckam, c’est toujoursLily-Rose Depp qui mène la danse. Déjà mannequin et actrice, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp sacrée plusieurs fois en couv' d’Elle, Vanity Fair ou Vogue est revenue sur son intérêt pour la mode et les cosmétiques. « J’ai toujours adoré le maquillage, déjà petite » raconte-elle ainsi au magazine In Style avant de confier une anecdote sur les shooting de sa maman. « Pendant que ma mère se préparait, je demandais au maquilleur de me mettre du gloss ou du rouge à lèvres. » Si elle ne doit pas être la seule petite fille à s’être maquillée dans le dos de sa mère, elle est sûrement la seule à avoir ensuite serré la main de Karl Lagerfeld.

A post shared by Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) on Mar 8, 2017 at 9:03am PST

