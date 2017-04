People

PEOPLE Toute l’actu People est sur « 20 Minutes »…

Jennifer Aniston à la soirée Vanity Fair des Oscars - WENN

L.B.

Mardi 11 avril

La mère de Brad Pitt paniquée par l’état de son fils

Maman Pitt est très inquiète pour Brad, mal en point depuis son divorce avec Angelina Jolie. Jane Pitt aurait passé un coup de fil à son ancienne belle-fille, Jennifer Aniston, la suppliant de prendre soin de Brad. Elle a beau savoir que Jennifer a refait sa vie avec Justin Theroux, « elle est convaincue qu’elle et son fils étaient faits l’un pour l’autre », selon une source au RadarOnline.com. « Elle a toujours considéré Jen comme sa propre fille ». Alors que l’acteur est apparu très aminci récemment, Jennifer Aniston va-t-elle reprendre le contact avec lui ? A voir dans le prochain épisode.

>> A lire aussi : Brad Pitt de plus en plus maigre, les photos qui inquiètent

Caitlyn Jenner a subi une opération chirugicale

Le secret était si bien gardé que sa propre mère n’était pas au courant. Cailtyn Jenner confie dans son nouveau livre, The secret of my life, les détails de sa transition et révèle avoir subi une opération chirurgicale de réassignation sexuelle en janvier dernier. « L’opération a été un succès et je me sens aussi belle que libérée », souligne l’ex-athlète qui ne compte plus revenir sur le sujet. La mère de la star, Esther Jenner, a affirmé à RadarOnline qu’elle n’était pas au courant de la transition de sa fille. LEs enfants sont si secrets…

Katy Perry change (encore !) de look

Katy Perry est pleine de surprises capillaires ! On l’a connue blonde, brune, rose, avec rajouts. Changer de tête pour la chanteuse de I kissed a girl, c’est un peu sa marque de fabrique. Et elle est de plus en plus radicale. Un mois après sa coupe ambiance Miley Cyrus, la voilà platine et presque rasée. Vous en pensez quoi vous ?

✨fifth element flow✨ A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Apr 10, 2017 at 12:18pm PDT

Mots-clés :