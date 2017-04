People

L’industrie musicale britannique peut dire – en partie – merci à Ed Sheeran. Avec la sortie de son nouvel album ÷, le chanteur a participé à la croissance de l’industrie dans le premier trimestre de 2017, comme le rapportent les chiffres de l’Official Charts Company et du BPI, cités par The Independent.

Les ventes d’albums et équivalents ventes ont observé une croissance de 10,7 % par rapport à l’année dernière sur la période. Si Ed Sheeran a participé à cette progression, c’est parce que son nouvel opus s’est vendu à 1,3 million d’exemplaires. Sa chanson Shape of You cumule 1,8 million de ventes et plus de 120 millions d’écoutes en streaming.

D’autres artistes ont contribué à cette embellie

Ed Sheeran n’est toutefois pas le seul à remercier pour ce coup de fouet comme l’a rappelé le directeur du BPI, Chris Green. « Un certain nombre de sorties très attendues, comme Ed Sheeran et Take That, combinées aux premiers albums de Rag’N’Bone et Stormzy ont aidé le marché à commencer 2017 du bon pied, avec des équivalents ventes qui ont augmenté de plus de 10 % sur la même période en 2016 », a-t-il précisé.

L’année dernière, c’est Adele qui était en tête des meilleures ventes du premier trimestre de 2016 avec son album 25 qui s’était écoulé à 405.895 exemplaires.

