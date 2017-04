People

Kylie Jenner s'incruste à un bal de promo - daddy/X17online.com/SIPA

Marie Lombard

Lundi 10 avril

Jennifer Garner et Ben Affleck ensemble à l’église

Petite réunion familiale à l’église. Dimanche, Ben Affleck a été repéré assistant à la messe du matin dans une église de Los Angeles. Et l’acteur ne s’est pas rendu seul dans le lieu de culte. Selon le site Just Jared, il était ainsi accompagné de ses trois enfants et de son ex-compagne Jennifer Garner. Selon de récentes rumeurs, les deux acteurs séparés depuis juin 2015 auraient en fait décidé de sauver leur mariage. Et un petit coup de pouce divin ne pourra pas leur faire de mal…

Kylie Jenner s’incruste à un bal de prom'

Kylie Jenner a volé la vedette à toutes les filles de la promo. Sans aucune raison apparente, la diva s’est rendue à un bal de promo lycéen organisé à Sacramento ( Etats-Unis) avec sa meilleure amie Jordyn Woods. A peine arrivées, les deux jeunes femmes habillées en tenues de soirée ont créé une mini-émeute parmi les élèves qui voulaient tous serrer la pince de la sœur de Kim K. Kylie Jenner a ensuite fait un long câlin à un élève impopulaire venu seul à l’événement. Le garçon, qui est immédiatement devenu la star de la promo, se souviendra longtemps de son bal.

proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF — $elena Ochoa (@ssoochoa) April 9, 2017

Les Clooney payent leurs voisins pour s’excuser des travaux

Rien de tel que quelques billets de 1.000 pour calmer son voisin. Le couple Clooney a fait l’acquisition l’été dernier d’une somptueuse maison dans le comté du Berkshire en Angleterre, mais les gens du coin n’ont pas trop apprécié de voir les stars débarquer. Paparazzis, fiestas, hélicoptères… Nombreux sont les inconvénients à avoir des célébrités pour voisins, d’autant que George a commencé par faire construire dans la maison une piscine, un court de tennis et un mini-cinéma. Et qui dit travaux dit bruit. Heureusement? Amal et lui ont eu la bonne idée de faire don de 45.000 livres, soit 52.000 euros au couple de voisin, selon le DailyMail. Voilà qui devrait suffire à les calmer…

La maison de George et Amal Clooney dans le Berkshire - Geoffrey Swaine/Shutter/SIPA

Amber Heard s’évanouit à un gala

L’état de santé d'Amber Heard inquiète ses fans. Discrète depuis sa violente rupture avec Johnny Depp, dont le dernier acte s’est joué en janvier, l’actrice de 30 ans ne semble pas être au mieux de sa forme. Alors qu’elle se trouvait vendredi 7 avril à un gala de l’association « Unite4 : humanity » à Beverly Hills, Amber Heard a été victime d’un malaise qui l’a obligée à quitter les lieux… avant de recevoir son prix. Le mannequin Cara Delevingne, seule amie de l’actrice à l’événement, a confié plus tard à Perez Hilton qu’elle n’avait jamais vu Amber « comme ça, et [elle] la connaît depuis longtemps ».

