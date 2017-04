People

CINEMA L’acteur a confié au « JDD » qu’il ne « likait » pas vraiment Facebook…

Pierre Richard, le 31 octobre 2010, lors d'une fête symboilique pour les 20 ans de l'association Droit au logement (Dal). - JOEL SAGET / AFP

F.R.

Il sera mercredi à l’affiche d’Un profil pour deux, dans lequel il sera question d’appli de rencontre mais Pierre Richard n’est pas pour autant un fana de notre ère « connectée ».

« Avec le téléphone, les mails ou WhatsApp qu’on m’a installé, je m’en sors. Mais en dehors de ça… Je demande de l’aide à mon petit-fils mais l’ordinateur sait que je ne l’aime pas et il me le rend bien », explique l’acteur au Journal du dimanche.

« On a annoncé ma mort trois fois sur les réseaux sociaux »

Mais si l’iconique grand blond n’est pas très adroit avec les nouvelles technologies, il a en horreur Facebook, Twitter et compagnie. « Les réseaux sociaux ne me font pas rire du tout. Le premier con venu peut donner son avis. On y a même annoncé ma mort trois fois. C’est dégueulasse ! » s’est-il agacé dans les colonnes de l’hebdomadaire.

Mais finalement, tout était résumé dans sa première réponse à l’interview : « Je trouve le monde plus con qu’avant. » On aurait presque envie de « liker ».

Mots-clés :