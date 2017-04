F.R.

L’heureux événement remonterait à deux semaines et le secret a tenu jusqu’à ce week-end. Irina Shayk et Bradley Cooper ont eu leur premier enfant, a révélé ce dimanche People. Le magazine américain s’appuie sur le témoignage d’une source anonyme proche du couple mais le mystère reste entier quant au sexe et au prénom du bébé.

En novembre, la top model russe de 31 ans avait laissé entrevoir son ventre légèrement rebondi au cours du défilé Victoria’s Secret à Paris. Les médias du monde entier s’étaient ensuite fait écho du « baby bump » de la jeune femme.

— My first edit of 2017 — The gorgeous Irina in segment "Secret Angel" at the 2016 Victoria's Secret Fashion Show. pic.twitter.com/fJ7SeUv6eK