MUSIQUE Le lot s’élève à 7,5 millions de dollars…

Bruce Springsteen lors des répétitions pour son concert à Perth (Australie) en janvier dernier - WENN

20 Minutes avec agences

Si vous êtes fan de Bruce Springsteen et avez la chance d’avoir un compte en banque bien rempli, vous allez peut-être pouvoir vous offrir ce lot d’objets ayant appartenus au chanteur.

Bruce Springsteen memorabilia collection being sold for $7.5 million https://t.co/J88kr5AKZW pic.twitter.com/86ZsZ2FmvO — News 4 San Antonio (@News4SA) April 4, 2017

La Ultimate Springsteen Collection, composée de plus de 300 pièces relatives au chanteur, est en effet mise aux enchères par Moments in Time. On y retrouve notamment des brouillons des textes de Born to Run, la lettre dispensant le chanteur de son service militaire, ou encore le tee-shirt qu’il porte sur la pochette de The River. La totalité est mise en vente pour 7,5 millions de dollars, mais certaines pièces pourraient être vendues à l’unité.

Une collection monumentale

Le PDG de la société, Gary Zimet, explique que les objets ont été collectés durant 7 ans, suite à l’achat de la 1957 Chevy Bel Air Convertible dans laquelle le chanteur a écrit Born to Run. Certaines pièces ont par ailleurs servi pour des expositions au Rock and Roll Hall of Fame.

Bruce Springsteen, 1957 Chevy Bel Air convertible, by Eric Meola pic.twitter.com/Rh0JaR20MN — Myandra 🌺 Mesmeric (@naughtywriter2) March 13, 2017

« C’est extraordinaire qu’une seule personne ait pu assembler une collection si incroyable », a ajouté Gary Zimet. En plus des pièces précitées, le lot contient également les paroles de Born in the U.S.A., un cahier de 18 paroles de chansons datant de 1968, ainsi qu’un permis de conduire datant de 1974, une photo de passeport ou encore la veste en cuir de l’album Born to Run.

