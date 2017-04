People

Scarlett Johansson suit de près la vie politique américaine, et cette semaine elle s’est particulièrement intéressée à Ivanka Trump. La fille du président américain travaille pour l’administration de son père, et l’actrice est loin d’être conquise. Interrogée par Ariana Huffington lors du Women in The World Summit à New York, elle a évoqué une récente interview donnée par Ivanka Trump sur CBS Morning.

« Elle a dit quelque chose que j’ai trouvé particulièrement décevant, c’était que les changements qu’elle allait faire se feraient en coulisses, et que personne ne saurait qu’elle est à l’origine de ces changements. Je me suis dit ‘’Et bien, c’est encourageant !’’. C’est très vieux jeu cette idée que derrière tout grand homme il y a une grande femme. Pourquoi cette personne n’est pas devant ou à côté ? », a déclaré Scarlett Johansson.

Une situation déconcertante

Si l’actrice est déçue, c’est qu’elle a eu l’occasion de rencontrer Ivanka Trump via des amis en commun. « Elle a cette opportunité d’avoir un impact énorme, en faisant juste entendre sa voix. Et je l’ai rencontrée plusieurs fois dans le passé, nous avons toutes les deux grandi à New York et nous avons des amis en commun. C’est une femme éduquée, intelligente, qui parle bien… Ça me déconcerte, toute cette situation me déconcerte », a ajouté Scarlett Johansson.

Au début du mois, l’actrice avait incarné Ivanka Trump dans un sketch pour le Saturday Night Light, pour un parfum intitulé « Complicit ». Indirectement, le sketch accusait la fille de Donald Trump d’être complice de la politique de son père. Récemment, Scarlett Johansson a aussi évoqué son désir de se lancer elle-même un jour en politique.

