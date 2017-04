People

Marie Lombard

Vendredi 7 avril

La maison de Taylor Swift classée monument historique

Taylor Swift ne se refuse rien. L’artiste la mieux payée au monde et dont la fortune est estimée à 250 millions de dollars par Forbes, habite dorénavant dans un monument historique. Alors qu’elle a acheté sa villa de Beverly Hills en 2015, le conseil municipal de la ville vient de la désigner « pièce historique de la ville » selon People. La demeure, qui a appartenu auparavant au producteur Samuel Goldwyn, aurait hébergé depuis sa construction en 1934 Marlene Dietrich, Charlie Chaplin, Clark Gable, et Franck Capra (rien que ça). Elle comprend une piscine, un court de tennis, des terrasses, une véranda, 4 chambres et salles de bain.

La maison de Taylor Swift classée monument historique - CALPIX/SIPA

Shia Labeouf viré d’un bowling

Shia Labeouf n’en finit plus avec les bad buzzs. A peine sorti du tribunal pour une affaire d’altercation avec un partisan de Donald Trump devant la caméra de son défunt projet « He will not divide us », le voilà qui se fait de nouveau remarquer. L’acteur a ainsi été mis à la porte d’un bowling, pour s’être accroché violemment avec un serveur au sujet d’un plat de frites. Shia Labeouf aurait ainsi insulté l’homme de « putain de raciste » après avoir éclusé quelques bières au bar. Inutile de dire que cette remarque a un peu énervé le serveur.

Fan photo 🍟 🎳 Shia was out bowling with his wife Mia Goth last night Repost:@mikey_danger A post shared by Shia LaBeouf (@shialabeoufdaily) on Apr 6, 2017 at 10:20am PDT

Pierce Brosman raconte les épreuves de sa vie

Triste constat pour James Bond. Pierce Brosman, qui a incarné pendant des années l’agent secret 007, est revenu pour Esquire sur les épreuves de sa vie. Il a ainsi avoué « ne plus voir le verre à moitié plein » depuis que sa femme et sa fille ont succombé toutes deux à un cancer des ovaires. « Le cafard et la mélancolie s’emparent de moi de temps en temps » affirme l’acteur de 63 ans. Malgré une carrière réussie et la joie que lui apporte sa nouvelle famille fondée avec sa compagne Keely shaye Smith, nul ne peut échapper à quelques coups de déprime de temps en temps.

