People

REUSSITE Nabilla écrit un deuxième livre où elle livre ses secrets pour devenir célèbre...

Nabilla à Paris le 25 mars 2017. - Lionel Urman/SIPA

Claire Barrois

Nabilla, auteure à succès ? Après Trop vite, sorti l'année dernière, la star de téléréalité s'apprête à sortir un deuxième livre. Le 24 mai, elle sera de retour en librairies avec Reine du buzz, dans lequel elle donne des conseils pour « arri­ver et, surtout, rester sur le devant de la scène », ex­plique son éditeur Michel Lafon.

>> A lire aussi : Quand Nabilla conseille les joueurs de «Pokémon GO» sur Twitter

« Des petites recettes pour capter les tendances »

« Entre humour et glamour, ce livre est un condensé des petites recettes pour capter les tendances, maîtri­ser comme personne les réseaux sociaux, adop­ter les looks qui vous valo­risent », annonce Michel Lafon. Concrètement, Nabilla explique à ses lecteurs comment faire le meilleur selfie ou comment gérer un bad buzz, avec des photos inédites, des tutos et des ques­tion­naires.

Mots-clés :