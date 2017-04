People

REVELATIONS L'acteur Anthony Delon a profité d'une interview au magazine «Gala» pour évoquer une période difficile de sa vie...

Anthony Delon à l'avant-première de «Ghost in the Shell», le 21 mars. - Francois Mori/AP/SIPA

C.B.

Anthony Delon est de retour, et il a décidé de se livrer. Le fils d’Alain Delon a décidé de revenir en lançant une ligne de cuir. Une expérience déjà tentée quand il avait 20 ans et qui s’était très mal terminée. Dans une interview à Gala, il a expliqué : « Je traversais une période compliquée. Alors que le succès commercial était au rendez-vous, ça a dégénéré. »

Par deux fois, les freins de sa moto sectionnés

Quand l’acteur estime que ça a dégénéré, il n’emploie pas ce mot à la légère. « On a attenté deux fois à ma vie en coupant les freins de ma moto, révèle-t-il. La première fois c’est un ami qui me l’a empruntée à 4 h du matin en boîte de nuit et a failli se tuer. La seconde fois, c’était en pleine journée et je m’en suis aperçu avant de démarrer. »

Glaçant. Mais ce n’est pas tout : « Mon associé s’est pris deux balles de 45 dans ma voiture, ajoute-t-il. Ça devenait trop dangereux. » Une première expérience pas des plus reposantes qui, on l’espère ne se reproduira pas.

