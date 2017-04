People

David Schwimmer et sa femme Zoe Buckman font une pause - SIPANY/SIPA

Marie Lombard

Jeudi 6 avril

Soko montre ses fesses sur Instagram

Le pays du Soleil-Levant a vu la Lune mardi. L’artiste et actrice Soko a illustré son voyage au Japon en postant sur Instagram une photo d’elle montrant ses fesses dans un bassin d’eau chaude. Sur le cliché, l’ex de Kristen Stewart est accompagné de la DJ et styliste américaine Allie Teilz. Seulement amies, les deux jeunes femmes n’ont pourtant eu d’autres choix que de se baigner nues, car à Kurama Onsen, une source d’eau chaude thermale proche de Kyoto, on se lave dans le plus simple appareil.

🍑 A post shared by SoKo 🎤👻🇫🇷🐱♏️🌈📹 (@sokothecat) on Apr 3, 2017 at 3:44am PDT

David Schwimmer fait un break avec sa femme

Ross est de nouveau sur le marché. L’acteur de Friends David Schwimmer a déclaré faire une « pause » à durée indéterminée dans sa relation avec sa femme Zoe Buckman. Le couple a ainsi envoyé une confirmation exclusive au magazine Us Weekly, sans doute pour éviter d’éventuelles spéculations. « C’est avec beaucoup d’amour, de respect et d’amitié que nous avons décidé de prendre du temps séparés l’un de l’autre. Notre priorité est bien évidemment, le bonheur et le bien-être de notre fille durant cette période éprouvante ». Peut-être cette rupture donnera-t-elle plus de temps à l’acteur pour se pencher sur la série de courts-métrages sur le harcèlement sexuel qu’il prépare, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

Des élections repoussées pour un concert de Britney

Malgré les coups durs, Britney Spears reste une star internationale. Le parti travailliste israélien a même décidé de décaler ses propres élections qui tombaient le même jour que le concert de la chanteuse à Tel Aviv. « La date de l’élection a été repoussée d’un jour en raison d’un événement majeur à Yarkon Park le 3 juillet 2017 », a ainsi déclaré le comité électoral. Nul ne sait si le but del a manœuvre est d’éviter la foule qui se déplacera en masse pour voir l’artiste américaine ou de permettre aux candidats d’assister au concert de Brit-Brit.

Kylie Jenner rompt avec Tyga

La cadette du clan Kardashian vient de mettre son petit copain Tyga à la porte. Comme celui de son frère Rob, le couple de Kylie Jenner bat de l’aile. Us Weekly a ainsi rapporté que la diva, qui sortait avec le rappeur depuis plus d’un an, l’avait chassé de sa villa de Hidden Hill où celui-ci squattait depuis 10 mois environs. Malgré les rumeurs affirmant que Tyga serait fauché comme les blés et aurait volé de l’argent à son fils King Cairo pour s’en sortir, celui-ci a tout de même trouvé refuge dans sa maison sur la colline d’ Hollywood. Selon une source d’Us Weekly, la sœur de Kim K serait quant à elle « super triste » et a acheté une énorme voiture.

kylie fucking jenner A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 4, 2017 at 7:26pm PDT

